A vendemmia 2025 finita, nelle cantine italiane, c’è l’8,6% di vini in più del 2024

Trovarsi con quasi il 10% di vino in più dello scorso anno in cantina, mentre il consumo, seppur lentamente, si contrae, non è propriamente l’ideale, per usare un eufemismo. Eppure è questo il quadro nelle aziende del Belpaese, come racconta l’aggiornamento al 30 novembre 2025, ovvero a vendemmia realmente finita, di “Cantina Italia”, redatto dall’Icqrf, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sulla base dei dati contenuti nei registri telematici del vino pubblicati dal Ministero dell’Agricoltura, e secondo cui ci sono ben 53,4 milioni di ettolitri in giacenza, l’8,6% in più sulla stessa data del 2024, ben più di una vendemmia abbondante, ed a cui vanno aggiunti, peraltro, 9,5 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione, e 9,7 milioni di ettolitri di mosti.

Al netto di questo dato, a suo modo preoccupante, per il resto poco cambia nella “geografia” degli stock di cantina: con il 60,7% dei vini detenuti al Nord, Veneto in testa, il 54,6% del vino detenuto a Dop, il 26,5% a Igp, con i vini varietali che costituiscono appena l’1,7% del totale, ed il 17,3% rappresentato da altri vini. Con le prime 20 Dop e Igp che (su un totale di 526) mettono insieme il 58,4% delle giacenze.

Il Prosecco Doc, da solo, vale l’11,6% dei vino Dop e Igp in cantina, con 5,03 milioni di ettolitri, seguito, con volumi oltre 1,5 milioni di ettolitri, da Igp Puglia, Igp Toscana, Doc delle Venezie e Igp Terre Siciliane. Sopra il milione di ettolitri, l’Igp Veneto, l’Igp Rubicone, il Chianti Docg, la Doc Sicilia e l’Igp Salento. Mentre superano i 900.000 ettolitri il Montepulciano d’Abruzzo e il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, e sono oltre 700.000 il Chianti Classico ed il Franciacorta.

