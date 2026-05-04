“La vite dà il meglio se è in difficoltà? Abbiamo qualcosa in comune!”: in memoria di Alex Zanardi

Pilota di grande successo, plurimedagliato paralimpico, uomo capace di trasformare il terribile incidente, che, nel 2001, lo ha lasciato senza gambe, in un’opportunità. Esempio di coraggio, di semplicità, di amore per la vita. Di parole, su di lui, se ne potrebbero scrivere a fiumi, come succede anche ora che Alex Zanardi, a 59 anni, si è spento nella sua casa, il 1 maggio (come un altro grande campione dei motori, Ayrton Senna, nel 1994), dopo aver convissuto a lungo con un altro gravissimo incidente, questa volta in handbike, nel 2020, in Toscana. Noi vogliamo ricordarlo con le sue, di parole, in questa nostra intervista di qualche anno fa, quando Zanardi “fece un giro” nel mondo del vino, grazie alla profonda e vera amicizia con la famiglia Bianchini, proprietaria di Ciacci Piccolomini d’Aragona, a Montalcino. “Ognuno di noi quanto è davanti alle difficoltà cerca il modo di superarle al meglio, e magari di trasformarle in opportunità, come è successo a me. E se è vero che anche la vite fa così, allora questo ce l’abbiamo in comune, come in comune con i produttori di vino ho la passione nel dare il massimo in quello che facciamo, loro in vigna per produrre nettari meravigliosi, ed io nello sport. Un bicchiere di vino può suggellare un momento, un’emozione, che personalmente vedo quasi in automatico condivisa con un amico”.

“Ciacci Piccolomini d’Aragona, nelle persone della Famiglia Bianchini, di tutti i collaboratori e dell’associazione Asd Brunello Bike, da sempre a sostegno di Alex ed i suoi ragazzi, apprende con profonda commozione e immenso dolore la notizia della scomparsa di Alex Zanardi. Oltre ad essere un campione assoluto dello sport, Alex era per noi un amico carissimo, un esempio vivente di resilienza, dignità e amore per la vita. L’azienda tutta si stringe in un abbraccio ai familiari, partecipando al loro immenso dolore con il massimo rispetto e la più profonda ammirazione per l’eredità umana che Alex ci lascia. Ciao Alex. Grazie per averci insegnato a guardare sempre oltre il traguardo”, il commento della famiglia Bianchini e dell’azienda sui canali social.

I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio 2026, alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova.

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