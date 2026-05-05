Tra lusso e visione internazionale, torna il “Porto Cervo Wine & Food Festival” (7-10 maggio)

Quattro giorni tra tasting, networking e high-level experiences nel cuore della Costa Smeralda, in un evento che vede protagoniste cantine d’eccellenza, produttori gourmet e buyer internazionali: dal 7 al 10 maggio torna il “Porto Cervo Wine & Food Festival” (edizione n. 15), l’appuntamento che lancia ufficialmente la stagione della località-icona della Sardegna, da sempre meta del jet set internazionale.

Otre 60 cantine - da Argiolas a Bellavista, da Cantina Santadi a Ca’ del Bosco, da Sella & Mosca a Berlucchi, da Capichera a Sarzi Amadè (che distribuisce i migliori Cru di Francia), da Agripunica ad Astoria Wines, da Cantina Mesa a Bottega, da Kettmeir a La Viarte, da Donnafugata a Villa Franciacorta, solo per citarne alcune - ed oltre 20 aziende del settore food (da Longino & Cardenal a Rocca La Bottarga, dal Salumificio Cocco a Niedditas, dai dolci Peano al Mirto Sannai, da Appennino Food Group all’antico Pastificio Verrigni, ai gelati Bonimeda all’Accademia Olearia Tenute Fois, tra gli altri), protagonisti di un format sempre più contemporaneo, capace di mixare lifestyle, business e lusso. E dove WineNews sarà presente con interviste a produttori e addetti ai lavori, per intercettare i trend del mondo del lusso. L’evento è organizzato da Marriott International (che gestisce, per conto di Smeralda Holding, l’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel, il Pevero Golf Club e una ricca collezione di bar e ristoranti).

Nel Cervo Conference Center, nel cuore di Porto Cervo, il Festival conferma la propria formula che alterna momenti dedicati ai buyers internazionali e giornate aperte al pubblico. Nel tempo il “Porto Cervo Wine & Food Festival” è diventato una piattaforma di scambio e arricchimento, dove gli attori del sistema turistico ed enogastronomico si confrontano con gli esperti sulle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche nel mondo del vino.

Un’occasione per celebrare, soprattutto, la convivialità, il buon vino e il buon cibo. E tornano, anche quest’anno gli esclusivi eventi “fuori fiera”, appuntamenti serali aperti al pubblico con cocktail, musica e intrattenimento, tra cene e Dj set, in una vera e propria celebrazione del gusto in cui innovazione, heritage e glamour si incontrano per dare vita ad un format unico.

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