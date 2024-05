Acqua di mare potabile e bevanda all’aceto: curiosità dal “Mondo del Marchio del Distributore”

L’acqua di mare potabile e l’aceto da bere, la gelatina di thè e la bevanda al pane. Sono alcuni dei prodotti che sono stati esposti alla Fiera internazionale “Il Mondo del Marchio del Distributore”, organizzata dalla Plma, nei giorni scorsi, ad Amsterdam, l’appuntamento di riferimento per produttori e rivenditori alla ricerca di nuovi prodotti, contatti e idee per il mercato globale.

Tra i più curiosi del mondo alimentare, spiccano le bevande ricavate dall’acqua di mare, dall’aceto e dal pane: gli sviluppatori sono riusciti a creare bibite rinfrescanti a base di questi ingredienti, con aggiunte di zinco per sostenere il sistema immunitario e erbe utili per la salute della prostata. Quest’ultima ricetta è stata pensata appositamente per gli uomini. Il thè è stato utilizzato per creare una gelatina spalmabile. Infine, è stata presentata una friggitrice ad aria dotata di intelligenza artificiale che identifica il contenuto e regola automaticamente il tempo di cottura.

“Questo è il posto giusto per trovare prodotti innovativi - ha commentato Peggy Davies, presidente della Plma - gli espositori sanno che i consumatori pretendono il meglio in termini di qualità, innovazione e prestazioni”. Quello della vendita al dettaglio è un mercato fortemente competitivo, quindi è fondamentale essere sempre un passo avanti con il proprio marchio.

Sono stati presentati anche numerosi prodotti Halal e Kosher, tra cui un calendario per il digiuno durante il Ramadan. Nuovi articoli conformi ai requisiti Halal e Kosher, infatti, stanno subendo uno sviluppo tale da consentire persino la creazione di gamme speciali negli assortimenti a marchio del distributore.

Nell’edizione 2024 della Fiera, Circana ed Euromonitor, sono stai protagonisti di seminari e presentazioni sul settore, mentre Coop Italia ha parlato del suo approccio rivoluzionario al marchio del distributore.

