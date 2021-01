Adami, Docg Valdobbiadene Prosecco Brut Nature Sui Lieviti Col Fondo 2019

Lo spumante Sui Lieviti Col Fondo è una novità in casa Adami. Non già la tipologia, che nacque infatti nel 1933 con il Rive Cartizze asciutto e il Vigna Giardino asciutto, entrambi rifermentati in bottiglia sui lieviti come al tempo la poca tecnologia permetteva. La prima annata uscì quindi nel 1932, mentre nel 2019 - e qui sta la novità - entra finalmente nella nomenclatura del consorzio con la classificazione Sui Lieviti “spumante” a fianco al già esistente “frizzante”. Giallo paglierino e dal perlage fine e continuo, al naso è contraddistinto da netti i richiami alla crosta di pane, agli agrumi, alla frutta a polpa bianca e al lievito. In bocca, il suo impatto è leggiadro e molto fresco, dal sorso vivace e scorrevole che regala una bevibilità assoluta. Adami è da un secolo un punto di riferimento per il mondo del Prosecco. Non lontano da Valdobbiadene si trova il comune di Vidor e qui, nella frazione Colbertaldo, ha sede la cantina, nata nel 1920, quando Abele Adami acquistò dal Conte Balbi Valier un piccolo vigneto e cominciò a produrre Prosecco. Raccolto il testimone, Adriano Adami continua l’opera del padre, facendo conoscere il suo Prosecco di qualità. Negli anni ’80 il cerchio si chiude con la terza generazione: freschi enologi, Armando e Franco Adami perfezionano l’impresa, coniugando le tradizioni di famiglia con la specializzazione e la tecnica ed il brand conquista nuovi mercati e solido prestigio.

Copyright © 2000/2021