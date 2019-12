Adami, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colbertaldo Dry Vigneto Giardino 2018

Radici storiche solide, anno di fondazione dell’azienda 1920, e massimo impegno di Franco e Armando Adami nel mantenere tenacemente l’azienda ancorata alla tradizione e alla valorizzazione dei suoi vigneti migliori, rinunciando ad espandersi a dismisura, come il successo del Prosecco avrebbe invitato a fare, e producendo i suoi vini dalle vigne di proprietà (12 ettari) e dalle uve di conferitori che da anni fanno come un tutt’uno con l’azienda di Vidor (produzione complessiva di 700.000 bottiglie). Protagonista, da sempre, il Valdobbiadene Superiore Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino, che nella versione 2018 possiede aromi ampi e raffinati, in un susseguirsi di riconoscimenti agrumati, di frutta bianca e fiori. In bocca, il vino è delicato e morbido, con un incedere fragrante verso un finale tutto sapidità. “Single vineyard” aziendale e fiore all’occhiello di Adami, il Vigneto Giardino, di proprietà della famiglia dal 1920, è, probabilmente, il migliore appezzamento di tutta la zona di Colbertaldo. Un luogo capace di produrre Prosecco dall'impronta ben leggibile. Purtroppo, quest’anno, il Vigneto Giardino è stato danneggiato dalla grandine, con una perdita del 75% della produzione e una conseguente e forte riduzione del numero di bottiglie. Ma la grandezza di un Cru si riscontra proprio nelle annate più complicate, quando la sensibilità dell’uomo si unisce alla vocazionalità di un vigneto.

