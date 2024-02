Aganis, Doc Friuli Colli Orientali Malvasia Flôr 2021

Aganis è l’anima Friulana di Ca’ di Rajo, azienda familiare della famiglia Cecchetto, fondata nel 2005 da Simone Cecchetto in provincia di Treviso a partire dai terreni di famiglia. Nel 2020 Simone coi fratelli Fabio e Alessio, si sentono pronti per una nuova sfida e si rivolgono ad un territorio che li ha sempre affascinati. Fondano così Aganis (da Lis Aganis, ninfee acquatiche protettrici di pescatori e agricoltori nella mitologia locale) nella campagna verde dei Colli Orientali, ai piedi delle Alpi Giulie: una cantina a qualche chilometro da San Daniele e ad un passo dalla ciclovia Alpe Adria (che collega Salisburgo a Grado), che tramite l'enoturismo vuole trasmettere le caratteristiche identitarie e gastronomiche alle persone che vogliono immergersi nel Friuli. Un patrimonio anche naturale che vogliono preservare e che conta su 15 ettari di boschi e 22 di vigneto, recentemente reimpiantati nei caratteristici suoli di arenaria e marna. “Valorizzazione degli autoctoni e migliori espressioni degl’internazionali” il motto con cui hanno puntato su Friulano, Refosco, Malvasia e Ribolla Gialla; e poi Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Sauvingnon Blanc. Il Flôr 2021 (nomen omen) ha la delicatezza del mughetto e la dolcezza della pesca gialla, tocchi freschi di ananas e di fiori di rosmarino. In bocca esordisce denso e morbido, sviluppa acidità e sapidità elevate e chiude su note calde di spezie e agrumi.

