Agostino Perrone, le “mani” italiane del Connaught Bar di Londra, il migliore del mondo

C’è un solo bar, in tutta Italia, meritevole di stare tra i “The World’s 50 Best Bars” 2020, la classifica - gemella della “50 Best Restaurants” - che mette in fila i migliori indirizzi per chi ama il mondo dei cocktail, tra grandi classici, ricerca e luoghi di assoluta bellezza: è il “1930” di Milano, già in classifica un anno fa, che scale diverse posizioni, arrampicandosi fino alla n. 25. Impronta futurista, e tutti gli ingredienti del classico speakeasy degli anni Trenta: location segreta, arredi d’epoca e musica jazz. Al top, invece, sale il Connaught Bar di Londra, ma le mani che hanno guidato l’indirizzo londinese alla vetta sono quelle, italianissime, di Agostino Perrone e Giorgio Bargiani, rispettivamente Director of Mixology e Head Mixologist del Connaught. Sul podio anche il Dante di New York, al primo posto un anno fa, e il The Clumsies di Atene. In tutto, si contano ben 11 new entry, e ben 23 Paesi rappresentati, dall’Asia al Sud America, con Londra, New York e Singapore che si confermano le mete ideali per bere i cocktail più buoni del mondo.

