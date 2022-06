Agricolavinica, Doc Tintilia del Molise Rosso Lame del Sorbo 2017

Stupore e meraviglia durante la mia visita di Agricolavinica a Ripamolisani, un piccolo borgo a 3 chilometri da Campobasso. Mi sono ritrovata di fronte a una realtà unica che sarà un faro per tutto il Molise. Nasce nel 2008, acquistata da Rodolfo Gianserra, molisano Doc con un progetto condiviso da subito con Giuseppe Tudino, (alle spalle generazioni di agricoltori ripesi), diventato poi amministratore. L’intento dei due è di concretizzare un programma dedicato all’agricoltura biologica eco-sostenibile in un terreno abbandonato da decenni, ma dove i vecchi del luogo sapevano che c’erano vigne prima dell’esodo seguito al dopoguerra. Zona vocata dunque: i trenta ettari vitati (di cui 11 a Tintilia) sono circondati da 190 ettari di boschi, uliveti, campi di cereali, legumi, ortaggi, frutteti ed erbe spontanee. Le vigne allignano tra i 550 ed i 750 metri di altitudine, su terreni argillosi, sabbiosi, calcarei e con scheletro. Qui siamo in alta collina, quasi montagna, con forte escursione termica e venti costanti. Un’oasi incontaminata, dove la natura prorompe in tutta la sua bellezza. La cantina (solo cisterne in acciaio, nessuna barricaia, per scelta) sorge al centro dei vigneti. Enologia più che rispettosa, per puntare a vini che siano pura espressione del territorio. Questa Tintilia Lame del Sorbo, dai sentori di spezie, rosa canina, al gusto è sapida, fresca, identitaria, dalla beva travolgente.

(Alessandra Piubello)

