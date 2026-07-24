Agricoltura sociale in Italia, al via il bando da 140.000 euro per i progetti più innovativi

L’agricoltura non è soltanto produzione di cibo, ma è anche uno strumento di inclusione, assistenza e sviluppo delle comunità locali. Con questo obiettivo si è aperta l’edizione n. 11 di “Coltiviamo agricoltura sociale”, il bando nazionale promosso da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Ets e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali, per premiare e sostenere i migliori progetti di agricoltura sociale in Italia. L’iniziativa mette in campo risorse complessive per 140.000 euro e punta a valorizzare le esperienze capaci di generare benefici concreti per individui, famiglie e piccole comunità che si trovano in condizioni di fragilità o bisogno di sostegno.

In particolare, il bando prevede una sezione ordinaria con 3 premi da 40.000 euro ciascuno, ed ai vincitori sarà, inoltre, assegnata una borsa di studio per la partecipazione all’edizione 2027 del Master di Agricoltura Sociale dell’Università di Roma Tor Vergata. A questa si affianca una sezione speciale che assegnerà un contributo di 20.000 euro a un progetto dedicato alla gestione e alla riqualificazione del verde pubblico, aperta anche agli enti del Terzo Settore non agricoli attivi in questo ambito. Possono, infatti, partecipare al bando 2026 imprese agricole e cooperative sociali, anche in partnership con altri soggetti del Terzo Settore, a condizione che il progetto abbia come capofila un imprenditore agricolo o una cooperativa sociale che svolga attività agricole.

L’iniziativa mira a promuovere la solidarietà tra le generazioni, l’assistenza sociale e sociosanitaria delle persone svantaggiate, la tutela dei diritti civili e l’inclusione di chi vive nelle aree rurali. Un impegno che, sottolineano i promotori, va oltre il semplice sostegno economico e rafforza il ruolo dell’impresa agricola come presidio sociale sul territorio, capace di offrire risposte concrete ai bisogni della collettività.

I progetti dovranno essere presentati entro il 26 ottobre 2026 a Confagricoltura. La giuria esaminerà le candidature entro la fine dell’anno, mentre la premiazione dei vincitori si svolgerà a Roma, a Palazzo della Valle. Tutti i progetti selezionati dovranno essere completati entro il 31 ottobre 2027.

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