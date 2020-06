Agririva, Doc Trentino Chardonnay Superiore Loré 2018

Nel 1926 nasce l’Associazione Agraria Riva del Garda, col fine di promuovere e sostenere l’agricoltura nell’Alto Garda. La Cantina venne fondata nel 1957, mentre dal 2000 è diventata una società cooperativa. Attualmente i soci conferitori sono 280 e producono, in media 33.000 quintali di uve. L’imbottigliato è distribuito in un articolato portafoglio prodotti che comprende la “linea Classica”, alla base della piramide qualitativa aziendale, con i vini da Merlot, Cabernet Sauvignon, Schiava, Nosiola, Müller Thurgau, Chardonnay, Pinot Grigio e Moscato Giallo; “le Bollicine di Riva”, con il Metodo Classico Brezza Riva Brut da Chardonnay in purezza, il Metodo Charmat Rosa Riva da Teroldego e il Metodo Charmat Blu Riva Brut da uve Müller Thurgau; “la collezione Apponale”, composta da un Merlot, un Teroldego, un Marzemino, da un Cabernet Sauvignon, da una Schiava, da una Nosiola, da un Pinot Grigio, da un Müller Thurgau, da uno Chardonnay e da un Moscato Giallo; e, infine, “le selezioni”: Maso Élesi Pinot Nero, Maso Lizzone Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Créa Merlot, Saséra Lagrein, Gère Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon, Rena Nosiola, La Préa Traminer e Loré Chardonnay e Manzoni Bianco. Quest’ultimo nella versione 2018 possiede profumi fragranti di frutti bianchi e burro ad anticipare una bocca densa, morbida e succosa, ma non priva della giusta freschezza acida.

