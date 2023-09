Ai Palazzi, Docg Colli di Conegliano Rosso Montesco 2017

La famiglia Dal Bianco, Adriano con i figli Federico e Filippo, conduce la Masottina dal 1946, azienda che ha messo insieme un parco vigneti invidiabile, dall’estensione di 280 ettari, con gli impianti di Ogliano ad interpretare il ruolo di protagonisti, per una produzione che si attesta sui 6.000.000 di bottiglie. Ma all’interno di questa grossa estensione a vigneto, dedicata in prevalenza, evidentemente, alla produzione del Valdobbiadene Prosecco esiste anche un vero e proprio “regno” in cui a dominare sono i vini fermi (che sono altresì considerati il fiore all’occhiello aziendale). Si tratta dell’appezzamento vitato di Gorgo al Monticano, i cui primi cinque ettari furono acquistati nel 1946, da Epifanio Dal Bianco, all’epoca pioniere nel campo vitivinicolo di Conegliano, e che identifica la Tenuta “Ai Palazzi”, ancora oggi, ma con 80 ettari a vigneto, specializzata nella produzione di vini fermi a base di Merlot, Pinot Grigio, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Marzemino, Sauvignon, Riesling e Incrocio Manzoni. Il Colli di Conegliano Rosso Montesco 2017, prodotto per la prima volta con la vendemmia 1996, matura in barrique per 24 mesi. Al naso, si susseguono rimandi alla ciliegia e alla mora, con tocchi tostati e accenti di sottobosco, liquirizia e pepe. In bocca il sorso è denso e dalla solida presa tannica, con finale persistente dai toni ancora fruttati e tostati.

