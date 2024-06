Al via la “Banca Nazionale delle Terre Agricole” Ismea, in vendita oltre 11.00 ettari

Ci sono 428 terreni in vendita in tutta Italia, complessivamente si tratta di 11.416 ettari e da oggi, 31 maggio, si potrà fare la manifestazione d’ interesse per l’ acquisto. È partita l’edizione n. 7 della “Banca Nazionale delle Terre Agricole”, lo strumento istituito da Ismea per favorire la riorganizzazione e il rilancio dell’agricoltura italiana, promuovere la creazione di imprese agricole e valorizzare i territori.

Per il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, “guardare al futuro significa anche ridare valore alla nostra terra. Attraverso la Banca Nazionale delle Terre di Ismea restituiamo alla produttività appezzamenti di terreno abbandonati e incolti, garantiamo un’opportunità professionale ai nostri giovani che vogliono lavorare nel settore ma hanno difficoltà a reperire terreni e investiamo nell’ innovazione”.

Copyright © 2000/2024