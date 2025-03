Albatreti, Docg Brunello di Montalcino 2020

Il Brunello di Montalcino 2020 profuma di ciliegia matura, alloro, sottobosco e tocchi affumicati. In bocca il sorso è sapido e polposo, dallo sviluppo articolato e dal finale persistente su cenni balsamici e speziati. L’azienda vitivinicola Albatreti, condotta da Gaetano Salvioni, già venditore di elettrodomestici e membro di una famiglia decisamente segnata dalle sorti del Brunello (è cugino di Giulio Salvioni, patron de La Cerbaiola), si trova nel versante sud ovest di Montalcino, ad un’altitudine tra i 400 e i 500 metri, ad un passo dal paese. Prende il nome dall’omonimo podere, il cui antico toponimo rimanda al fatto che i boschi del luogo fossero molto ricchi d’albatro, un arbusto sempreverde, meglio conosciuto come corbezzolo. Lì gli ettari coltivati a vigneto sono 5 - un po’ la classica dimensione aziendale delle tante e piccole realtà vitivinicole di Montalcino - e danno in media 8.000 bottiglie all’anno, divise tra Brunello e Rosso di Montalcino. I primi esperimenti di vinificazione risalgono al 2009, contraddistinguendosi per una filosofia produttiva evidentemente artigianale dal grosso tributo alla tradizione. Nel 2023 Gaetano Salvioni ha venduto quegli ettari - da lui stesso piantati a partire dal 1995 - alla cantina limitrofa Il Palazzone. Ha mantenuto il nome (e i vini fin lì prodotti e a riposo in cantina) e iniziato una nuova avventura con circa 6 ettari, stavolta suddivisi in 3 zone diverse della denominazione.

