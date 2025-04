Alberto Voerzio, Doc Barbera d’Alba 2022

Alberto Voerzio vive e lavora a La Morra, dove la passione per la terra ha radicato in lui fin dall’infanzia il desiderio di diventare vignaiolo. Un sogno che si realizza nel 2006, insieme alla moglie Valentina, agronoma. Oggi la loro azienda è composta da 7,5 ettari di vigneti coltivati a Nebbiolo, Barbera e Dolcetto nel Comune di La Morra. «Produciamo solo rossi» dicono orgogliosamente Valentina e Alberto, che seguono personalmente ogni fase della produzione, dalla vigna alla bottiglia. La Barbera d’Alba nasce da un lavoro attento tra i filari: due diradamenti per pianta, una resa di un chilo d’uva per garantire concentrazione e qualità. Il vino è ottenuto senza pressatura sulle bucce. Dopo la fermentazione in acciaio, segue un affinamento di 12 mesi in barrique usate. Il risultato è un’espressione raffinata della Barbera, con intensità aromatica, freschezza e struttura. Dal bel colore rosso rubino intenso, ha profumi di frutti rossi maturi, ciliegia e prugna, accompagnati da note di spezie dolci. In bocca è morbida e avvolgente, con una bella freschezza. A rendere ancora più allegra l’etichetta, la mano di Pier Flavio Gallina, artista di La Morra, che ha tradotto in immagine l’anima del vino: le Langhe stilizzate, un sole verde al centro e un tralcio di vite. Per chi ama osare, la sua elegante acidità la rende perfetta abbinata a una pizza gourmet con salsiccia cruda di Bra e cipolla caramellata.

(Fiammetta Mussio)

Copyright © 2000/2025