Alessandro di Camporeale, Doc Monreale Catarratto Vigna di Mandranova 2022

Il Catarratto Vigna di Mandranova 2022 profuma di fiori di sambuco, susine, albicocche e mandarino, con tocchi lievemente iodati. In bocca, il sorso è sapido e ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante dai ritorni fruttati. L’azienda dei fratelli Antonino, Natale e Rosolino Alessandro nasce nel 2000 sulle colline di Camporeale nel palermitano, dai tratti climatici quasi continentali, ed oggi conta su 40 ettari a vigneto, in regime biologico, coltivati sia con varietà locali - in prevalenza Nero D’Avola, Perricone, Catarratto e Grillo - che internazionali - soprattutto Syrah e Sauvignon - per una produzione complessiva di 270.000 bottiglie. Più di recente, come il successo enoico del Vulcano impone, ha sviluppato la sua attività anche sulle pendici dell’Etna con il progetto “Generazione Alessandro”, condotta dai cugini Anna, Benedetto e Benedetto Alessandro, che continuano quella che è a tutti gli effetti una cantina a conduzione familiare, giunta alla sua quarta generazione. Una realtà capace di emergere nel variegato scenario enoico siciliano, grazie a vini dallo stile solido e coerente, compresi in un ricco portafoglio etichette, in cui, storicamente, la produzione rossista ha avuto il ruolo trainante. Nel recente passato, però, l’azienda ha concentrato i propri sforzi anche sul versante bianchista e i risultati paiono essere della medesima solidità qualitativa.

