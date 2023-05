Alexandre Bonnet, Aoc Champagne Brut Nature La Géande 7 Cépages 2017

La Géande 7 Cépages è una cuvée che racconta la storia di un territorio unico: Les Riceys nella Côte des Bar, un villaggio dove la Champagne confina con la Borgogna (tanto che le tinaie avevano un ingresso su ciascuna aree di produzione: il vino, nell’antichità, veniva fatto uscire da una o dall’altra porta a seconda delle offerte ricevute) e che oggi vanta ben tre Doc (Champagne, Coteaux Champenois e Rosé des Riceys). Qui, su una unica parcella del Domaine, sono state raccolte le uve dei sette vitigni storici della Champagne (Pinot Noir, Chardonnay, Meunier, Pinot Blanc, Pinot Gris, Arbane, Petit Meslier) per dare vita, dopo un affinamento di almeno 36 mesi sui lieviti, a La Géande 7 Cépages. È una terra di colline emerse nel Giurassico dal sottosuolo calcareo, un territorio che, unito clima semi-continentale, conferisce freschezza ed eleganza ai suoi vini. Come lo Champagne Brut Nature La Géande 7 Cépages 2017, che regala una variegata tavolozza di aromi - tra cui pesca, pera, albicocca e mandorla con note di acacia e caprifoglio - oltre a una lunga persistenza in bocca. Il Domaine Alexandre Bonnet, emblema con i suoi 47 ettari di vigneti di questo crocevia, ha introdotto dal 2015 pratiche di viticoltura sostenibile (tutti i suoi vini sono certificati Hve) e, sotto la guida di Arnauld Fabre, ha condotto un lavoro di selezione parcellare e di riscoperta dei vitigni storici della Champagne.

(Fausta Chiesa)

