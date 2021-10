Alla “radice” della viticoltura: dai Vivai Cooperativi Rauscedo per capire il futuro del vino

Lo stato dell’arte del vino in Italia e nel mondo attraverso la lente del più grande vivaio del mondo, Vivai Cooperativi Rauscedo, guidati dal direttore Eugenio Sartori: “dobbiamo mettere a disposizione dei viticoltori delle combinazioni di varietà e portainnesti più resilienti”. Come? Affidandosi alle scoperte del “Vcr Research Center”, l’avveniristico centro di ricerca guidato dalla dottoressa Elisa De Luca, dove nascono le varietà di vite resistenti, il futuro del settore, come racconta il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella.

Copyright © 2000/2021