Alla scoperta della Romagna del vino, tra Sangiovese e Albana, Fellini e la piadina

Ritrovare la atmosfere magiche dei film del maestro del cinema Fellini in Romagna, dal Grand Hotel, simbolo di sfarzo, scelto come casa dal giovane regista, alle città d’arte che si incrociano spostandosi dall’Adriatico all’Appennino, “unite” dai vigneti. Da Ravenna, con i mosaici di Galla Placidia e città in cui trovò rifugio Dante, ad Imola con il suo autodromo, fino a Faenza, città della ceramica: ecco “Vini ad Arte”, l’anteprima itinerante del Consorzio dei Vini di Romagna, dal Sangiovese di Predappio all’Albana di Bettinoro.

Copyright © 2000/2021