Allegrini, Doc Lugana Oasi Mantellina 2021

Questo vino rappresenta la nuova avventura della famiglia Allegrini sulle sponde del Lago di Garda. Si tratta di un vigneto di 30 ettari su suoli argillosi-limosi in cui la proprietà ha fatto un grande lavoro impiantando, qualche anno fa, Turbiana e Cortese, con un’importante densità di ceppi per ettaro (siamo tra i cinquemila e i seimila). Raccolta manuale, criomacerazione, fermentazione a basse temperature, quindi affinamento di quattro mesi in acciaio e di ulteriori due mesi in bottiglia, per un vino che punta alla freschezza. Questa Lugana si presenta al bicchiere con una veste giallo paglierino tenue ma brillante, con leggeri riflessi verdognoli e un naso elegante, piacevole, con una complessità che si palesa progressivamente, con chiare note floreali, di pesca, albicocca, pera matura, frutti esotici e pietra focaia. L’ingresso in bocca è freschissimo, vivace ma allo stesso tempo piacevole, segno che le uve sono state raccolte a giusta maturazione. Al palato ritornano i sentori fruttati e floreali percepiti all’olfatto, accompagnati da una bella nota agrumata che rende il finale fresco senza perdere la piacevolezza. Tenuto conto che le vigne sono ancora giovani, la sensazione è di avere di fronte un'etichetta che con il passare del tempo crescerà ulteriormente in importanza. Vino perfetto per l'aperitivo e in abbinamento a pesci di lago o fiume, come la trota, al sushi e al crudo di pesce.

(Paolo Lauria)

