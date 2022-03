Alois Lageder, Doc Alto Adige Pinot Bianco Versalto 2020

Il Pinot Bianco Versalto 2020 profuma di susina e pesca bianca, glicine, sambuco e un tocco di erbe aromatiche, leggermente speziato. In bocca, il sorso è fresco e appena sapido e si allunga bene insieme al frutto e ad una buona verve acida, fino ad un finale convincente dai rimandi sapidi e floreali. Alois Lageder ha ormai assunto saldamente un ruolo centrale nel panorama enoico altoatesino, esprimendo con le sue etichette personalità e aderenza territoriale. Un risultato figlio di una visione chiara, che ha trovato un suo primo traguardo nella conversione in biodinamica dei vigneti di proprietà (2003). Fondata nel 1823 e giunta ormai alla sesta generazione, la cantina di Magrè riesce come pochi altri a raccontare quelle che sono le caratteristiche peculiari di un territorio, dall’appeal sempre più crescente e capace di offrire vini inappuntabili sotto ogni profilo. Sono 150 gli ettari vitati, gestiti sia direttamente dalla famiglia Lageder, che da viticoltori di fiducia, tra Magrè, Cortaccia, Termeno e lago di Caldaro, per una produzione che sta intorno al milione di bottiglie. Il portafoglio prodotti è articolato e comprende sia bianchi che rossi, distribuiti su tre linee differenziate qualitativamente: “Vitigni Classici”, “Composizioni”, “Capolavori”. L’Alto Adige Pinot Bianco Versalto fa parte della gamma “Composizioni”, che si pone a metà della piramide qualitativa aziendale.

