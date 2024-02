Amarone della Valpolicella e lirica, due classici dell’eccellenza italiana, capaci di cambiare

Le parole e i brindisi celebri di Vittorio Grigolo, tra i più giovani e talentuosi cantanti lirici del panorama mondiale, amante e “cantore” del vino. “Il vino vive con la musica, lo troviamo in tantissime opere, la musica ne è impregnata, il mio vino l’ho chiamato “Opera Viva”, perchè è una cosa viva, che cambia nel tempo. Ed il cambiamento è legato ad un territorio che si adegua al futuro per far crescere il valore del brand Amarone”.

Copyright © 2000/2024