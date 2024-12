Ampeleia, Toscana Igt Cabernet Franc Ampeleia 2021

Nella ricca proposta di etichette dell’azienda maremmana - Rosato di Ampeleia, da Alicante e Carignano; il Bianco di Ampeleia, Trebbiano, Malvasia e Ansonica; l’Alicante in purezza; il Cabernet Franc in purezza, l’Empatia, Merlot in purezza e l’Unlitro, uvaggio a base di Alicante, Carignano, Mourvedre, Sangiovese e Alicante Bouschet - l’Ampeleia, Cabernet Franc in purezza prodotto per la prima volta con l’annata 2002, è un po’ il vino bandiera aziendale. La versione 2021, ottenuta in parte da una vinificazione a grappolo intero e maturato 18 mesi in cemento, profuma di piccoli frutti rossi e spezie, con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso. È nel 2002 che Elisabetta Foradori, Giovanni Podini e Thomas Widmann fondano a Roccatederighi, in Maremma, Ampeleia. I vigneti - 35 ettari complessivi - sono allevati a Cabernet Franc (piantato nel vigneto di 12 ettari La Rocca, insieme al Merlot), Carignano, Mourvèdre, Trebbiano, Malvasia e Ansonica (piantati nel vigneto esteso per 5 ettari di Sassoforte), Alicante (che dimora su 10 ettari a La Pieve), Sangiovese, e Alicante Bouschet (nel vigneto di 7 ettari di Cannuccetto). Da questo articolato mosaico viticolo nascono vini nel segno di una cifra stilistica all’insegna di un’agile bevibilità dai tratti “gastronomici”, dallo spiccato carattere e dall’accentuato respiro mediterraneo.

