Anche Enrico Bartolini è sbarcato in tv, giudice nel nuovo show del vulcanico Alessandro Borghese

Nell’universo sempre più affollato - ed amatissimo dal grande pubblico - della cucina in Tv, non c’è solo un nuovo show in prima serata, ma c’è anche il debutto sul piccolo schermo dello chef più stellato d’Italia: Enrico Bartolini, nove stelle Michelin a partire dal tristellato Ristorante Enrico Bartolini al Mudec a Milano (e dalle due del “Glam” di Venezia ad una a testa con “Trattoria Enrico Bartolini”, “Ristorante Casual”, “Locanda del Sant’Uffizio Enrico Bartolini” e la super consulenza con “Poggio Rosso” di Juan Camilo Quintero in Chianti Classico a San Felice), dal 2 maggio in prima serata su Tv8 è il giudice di “Celebrity chef”, il nuovo programma condotto dal vulcanico Alessandro Borghese, che vede sfidarsi ai fornelli vip dello spettacolo, dello sport e della musica. Al suo fianco, a valutare le loro performance, c’è la food editor del “Corriere della Sera” Angela Frenda.

Nel nuovo format dell’access prime time di Tv8 (il lunedì, ore 20:30), prodotto da Banijay Italia in prima visione assoluta, due celebrities dello showbiz si calano nell’inedito ruolo di chef per preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate, a “Il Lusso della Semplicità”, il ristorante di Alessandro Borghese a Milano, lo chef più famoso della tv, dove è da sempre un pioniere, che mette loro a disposizione la sua brigata di cucina.

“Non è stato facile all’inizio superare l’imbarazzo delle telecamere - racconta Enrico Bartolini - chi mi conosce sa che sono una persona riservata. Ma vinta la timidezza iniziale, mi sono sentito a mio agio, anche perché assaggiare e valutare piatti è ciò che faccio quotidianamente nei miei ristoranti. In questo caso, però, mi sono trovato a giudicare persone che non sono cuochi professionisti, ma hanno tuttavia dimostrato grande impegno in quello che facevano, riuscendo a superare le prove talvolta con tecnica, talvolta con fantasia e questo mi ha reso meno severo nei loro confronti.”

Dopo le difficoltà legate alla pandemia, la ristorazione sta vivendo una ripartenza all’insegna dell’ottimismo e della positività ed è molto importante riconoscerne il valore. “Credo che programmi come questo - spiega il grande chef - possano aiutare a raccontare con un po’ di leggerezza e ironia il grande impegno e la dedizione che richiede il mestiere del cuoco. La figura dello chef è spesso mitizzata, ma dietro ci sono tanti sacrifici e sono necessarie passione e competenza. Sono contento di essere stato coinvolto in questo nuovo programma e ho molto apprezzato la professionalità di Angela Frenda e Alessandro Borghese. Mi sono divertito in questa, per me inedita, esperienza televisiva, sebbene mantenga la mia prioritaria attenzione in cucina insieme al mio team di cui sono molto orgoglioso”.

