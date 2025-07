Anche nel 2025 crescono i comuni rurali con le “Spighe Verdi” (90), e con il Piemonte leader

L’agricoltura d’eccellenza come strumento di valorizzazione del territorio, di un patrimonio rurale ricco di risorse naturali e culturali, anche in ottica occupazione, e, perciò, strumento cardine di un’economia importante e sempre più legata anche a servizi avanzati. I comuni ci investono, e, a dimostrarlo, è la crescita in termini di numero anno dopo anno delle “Spighe Verdi”: nel 2025 sono 90, contro le 75 del 2024, assegnate in partnership con Confagricoltura, dalla Fee, Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento “Bandiera Blu” per le località costiere, nel suo programma nazionale pensato per guidare i comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. La premiazione si è tenuta, oggi a Roma, ed ha visto l’ingresso di ben 17 new entry: Carignano, Chiusa di Pesio, Narzole, Poirino e Acqui Terme in Piemonte; Cariati, Sellia Marina e Villapiana in Calabria; Modica e Vittoria in Sicilia; Andora e Borgio Verezzi in Liguria; Gubbio in Umbria, Monteforte Cilento in Campania, San Felice Circeo nel Lazio, San Salvo in Abruzzo e Pisticci in Basilicata), mentre sono due i Comuni non confermati (Acquasparta in Umbria e Pontinia nel Lazio. Complessivamente sono 15, come nel 2024, le regioni premiate: “maglia rosa” per il Piemonte con 18 riconoscimenti, seguito da Calabria che sale al secondo posto con 10, e dalle Marche, sull’ultimo gradino del podio, con 9.

“I nuovi ingressi testimoniano la crescente attenzione delle amministrazioni locali verso uno sviluppo rurale realmente sostenibile - ha sottolineato il presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza - sono un segnale concreto di cambiamento, in cui la gestione del territorio, la qualità ambientale e il benessere delle comunità diventano priorità condivise e strumenti di crescita. “Spighe Verdi” non è un riconoscimento simbolico: è un percorso volontario, rigoroso e trasparente, che richiede impegno costante, visione amministrativa e capacità di coinvolgimento del tessuto sociale e produttivo del territorio. Ogni nuovo comune così certificato si fa ambasciatore del made in Italy”.

La partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio, la cura dell’arredo urbano, l’accessibilità per tutti senza limitazioni, sono tutti indicatori che guidano il programma e che saranno suscettibili di variazioni, in un’ottica di miglioramento continuo e di massimo coinvolgimento dei comuni italiani. Per portare i comuni rurali alla graduale adozione dello schema “Spighe Verdi”, la Fondazione Fee Italia spiega, infatti, che ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Due gli elementi essenziali, in una fase di valutazione che ha visto il contributo anche del Ministero dell’Agricoltura e quello del Turismo, oltre al Cnr-Consiglio Nazionale delle Ricerche (che ha ospitato la premiazione), i Carabinieri e ovviamente Confagricoltura: ovvero, la volontà dell’amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo quelle agricole, alla sua realizzazione.

“Il programma “Spighe Verdi” conferma anche nel 2025 la sua funzione strategica per la crescita dei comuni rurali e delle aree interne del nostro Paese - ha detto il presidente Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - dalle pratiche sostenibili all’economia circolare, dalla tutela del paesaggio alla valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’accoglienza, l’agricoltura è protagonista di questo percorso. La collaborazione con Fee ci permette di accompagnare sempre più Comuni verso modelli di gestione virtuosi, capaci di integrare ambiente, innovazione e qualità della vita. Il riconoscimento non è un traguardo, ma un impegno continuo: significa promuovere turismo esperienziale, cultura enogastronomica, servizi sostenibili e competitività per le comunità locali. E siamo orgogliosi di essere al fianco dei territori in questo percorso”.

Focus - Le 90 “Spighe Verdi” 2025

Piemonte (18): Acqui Terme, Alba, Bra, Canelli, Carignano, Castiglione Falletto, Centallo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d’Alba, Narzole, Poirino, Pralormo, Santo Stefano Belbo, Volpedo

Calabria (10): Belcastro, Cariati, Crosia, Miglierina, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Sellia Marina, Trebisacce, Villapiana

Marche (9): Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Senigallia, Sirolo

Toscana (8): Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Gambassi Terme, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello

Umbria (8): Deruta, Gubbio, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi, Trevi

Puglia (8): Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni, Troia

Campania (7): Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Foiano di Val Fortore, Massa Lubrense, Monteforte Cilento, Positano

Lazio (5): Canale Monterano, Gaeta, Rivodutri, Sabaudia, San Felice Circeo

Liguria (4): Andora, Borgio Verezzi, Lavagna, Sanremo

Sicilia (3): Modica, Ragusa, Vittoria

Abruzzo (3): Gioia dei Marsi, San Salvo, Tortoreto

Veneto (2): Montagnana, Porto Tolle

Basilicata (2): Nova Siri, Pisticci

Lombardia (2): Ome, Sant’Alessio con Vialone

Emilia-Romagna (1): Parma

