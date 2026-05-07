I ristoranti italiani “promossi” a pieni voti in Europa, tra qualità e prezzi accessibili

In Europa la ristorazione italiana non è più soltanto un segmento dell’offerta gastronomica, ma un vero e proprio sistema culturale diffuso e riconoscibile, capace di coniugare identità, qualità e accessibilità. A dimostrarlo sono numeri del rapporto “The Italian Table Abroad”, promosso da Fipe-Confcommercio e realizzato da Sociometrica, che restituiscono la dimensione e la solidità di questo modello: 1.486 ristoranti italiani (pari al 16,6% della platea totale stimata) sono stati analizzati in 10 capitali o grandi città europee, una selezione costruita a partire dalla somma complessiva delle presenze italiane nelle città considerate e approfondita attraverso un’analisi sistematica di ciascun locale. Complessivamente, sono state esaminate oltre 115.000 voci di menù, rilevando un rating medio di 8,95 su 10 e un prezzo medio del piatto principale pari a 30,30 euro, dato che colloca l’offerta in una fascia accessibile ma qualificata. Per ciascun ristorante sono stati studiati il nome e l’indirizzo, l’intero menù con tutte le voci dei piatti, i prezzi praticati, le recensioni dei clienti con i relativi punteggi di qualità e la tipologia del locale. La selezione è stata effettuata sulla base di tre criteri: il nome italiano; la presenza nel menù di pietanze italiane; e l’opinione dei recensori che attribuiscono al ristorante un’identità italiana. I locali che soddisfacevano almeno uno di questi criteri sono stati inclusi nell’analisi. Sulla base dei dati raccolti sono stati costruiti diversi parametri di valutazione, tra cui due indicatori fondamentali: l’Indice di Valore e l’Indice di Autenticità. Questi misurano dimensioni distinte, ma complementari, evidenziando come un’elevata qualità complessiva dell’esperienza possa talvolta accompagnarsi ad un livello di autenticità più contenuto, e viceversa. L’analisi segnala, tuttavia, una tendenziale correlazione positiva tra i due indicatori: al crescere dell’uno, tende ad aumentare anche l’altro.

La presenza dei ristoranti italiani nelle capitali e nelle grandi città europee, dunque, si conferma capillare, ma non uniforme, per quanto difficile da stimare con esattezza. In ogni caso, la presenza più diffusa è a Londra, con 2.258 locai stimati (337 quelli oggetto dell’indagine dalla capitale britannica), davanti a Parigi con 1.781 (ma da dove arriva il maggior numero di quelli del campione dello studio, 532), e poi ancora Berlino (1.166 locali italiani stimati), Barcellona (900), Monaco di Baviera (648), Vienna (603), Bruxelles (579), Amsterdam (450), Marsiglia (317) e Lione (258). In generale, spiega la ricerca, nei mercati più maturi, come appunto Londra e Parigi, emerge con forza il tema dell’autenticità, con una crescente attenzione alla specializzazione regionale e ad una proposta gastronomica riconoscibile e identitaria.

Uno degli elementi che più qualificano il modello italiano è l’equilibrio tra qualità e prezzo: circa il 70% dei ristoranti si colloca, infatti, nella fascia 20-30 euro, confermando la vocazione della cucina italiana, Patrimonio Unesco, ad essere una “tavola democratica”, capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare allo standard qualitativo. È in questo contesto che la pizzeria si afferma come il format più esportabile e competitivo, con 345 locali e un indice di valore tra i più elevati (12,5), immediatamente dietro all’osteria (13,3).

Il quadro è ulteriormente arricchito da un’offerta estremamente diversificata: l’85,9% dei piatti compare in un solo ristorante, dato che evidenzia una biodiversità gastronomica senza equivalenti e rafforza l’idea della cucina italiana come sistema dinamico, capace di adattarsi ai contesti locali mantenendo salde le proprie radici. In particolare, sul fronte dei consumi, la pizza margherita è il piatto o comunque la proposta più diffusa (657 occorrenze), seguita da tiramisù (541), cappuccino (399) e Aperol Spritz (383): indicatori che raccontano non solo l’apprezzamento del cibo, ma anche la diffusione dello stile di vita italiano, anche aperto a contaminazioni internazionali (come la Coca Cola, ovviamente diffusissima come bevanda proposta, con 524 “presenze” sul campione). In particolare, l’aperitivo rappresenta un elemento chiave: cocktails come Aperol Spritz, Negroni e Americano sono, ormai, radicati in tutta Europa, a conferma della capacità italiana di esportare non solo prodotti, ma veri e propri rituali sociali.

Ma la ricerca mostra come autenticità e valore non coincidano sempre: Barcellona è leader nel rapporto qualità-prezzo, con un costo medio del piatto principale di 22 euro, mentre città come Bruxelles risultano penalizzate da prezzi più elevati (37,30 euro). Tuttavia, questi elementi convergono nel delineare la solidità del modello italiano, fondato su convivialità, identità territoriale e capacità di adattamento.

Il rapporto, in definitiva, offre una fotografia sistematica della presenza e del posizionamento dei ristoranti italiani in Europa, confermando il ruolo della cucina italiana come infrastruttura culturale ed economica e come leva di soft power. In questo scenario si inserisce la quarta “Giornata della Ristorazione”, ora istituita per legge, ed in programma il 16 maggio a Roma e in oltre 10.000 ristoranti tra Italia ed estero (con tante iniziative rivolte ai bambini delle Scuole Primarie e, tra le altre, con l’attribuzione dei premi della Gdr 2026 al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al professor Massimo Montanari, tra i massimi esperti di storia dell’alimentazione al mondo, alla giornalista Maddalena Fossati, direttrice della storica rivista “La Cucina Italiana” e promotrice della candidatura che ha portato al riconoscimento Unesco per la “Cucina Italiana”, e, ancora, a Massimo Mancini alla guida del Pastificio Agricolo di famiglia, a Katia Da Ros dell’azienda di equipment Irinox, e a Flavia Filippi dell’organizzazione no profit Seconda Chance, figure istituzionali e professionali che hanno contribuito alla diffusione della cultura gastronomica italiana, ndr). L’iniziativa, promossa da Fipe-Confcommercio, si configura come momento di sintesi tra cultura, impresa e formazione, con un forte investimento sull’educazione alimentare nelle scuole attraverso percorsi sensoriali dedicati ai più giovani. Perché l’evento - sostenuto dalle aziende partner Consorzio Grana Padano, Gruppo Sanpellegrino, Istituto Trentodoc, Metro Italia e Zucchetti - non si limita alla dimensione simbolica, ma rafforza il sistema della ristorazione come rete globale già operativa, anche alla luce della recente approvazione di una nuova legge di settore.

“La “Giornata della Ristorazione” vuole essere il simbolo di un settore che, oltre a generare ricchezza e occupazione, è anche identità, cultura, memoria - dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio - in questo contesto, ogni ristorante italiano all’estero contribuisce alla costruzione del brand Italia, alimenta il desiderio di viaggio, rafforza la reputazione del Paese e rende visibile uno stile di vita fondato su convivialità, qualità, territorio e riconoscibilità italiana. Ne abbiamo avuto ulteriore testimonianza dalla ricerca presentata sul “Valore e la percezione della ristorazione italiana nel mondo”, dalla quale è emerso che i ristoranti italiani censiti, i menù analizzati, i prezzi rilevati, non sono solo indicatori di un mercato, ma espressione di una rete di soft-power, che costituisce la più capillare ed efficace forma di diplomazia culturale che l’Italia abbia mai dispiegato nel mondo. Il senso delle piazze, i nostri piatti iconici, la tradizione della colazione al bar, la convivialità della tavola, la comunità, l’ospitalità, lo stile di vita, fanno del modello italiano di pubblico esercizio, qualificato e diffuso, l’espressione più vera del “Sense of Italy”, che include e interconnette la cultura, il patrimonio creativo del Paese e che costituisce una infrastruttura immateriale abilitante per l’innovazione, la rigenerazione dei contesti locali e per il rafforzamento del brand Italia”, conclude Stoppani.

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