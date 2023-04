Animaetnea, Doc Etna Bianco Animalucente 2021

Il nuovo brand “Animaetnea” consolida il progetto iniziato sull’Etna dalla famiglia Moretti Cuseri - già presente in Sicilia con Feudo Maccari acquisito sul finire degli anni Novanta del secolo scorso - che, attraverso Contrada Santo Spirito posta tra Randazzo e Passopisciaro, ha esordito sul mercato con i suoi primi vini nel 2020. Sulle pendici dell’Etna, ad oggi, gli ettari coltivati a vigneto sono 12 e seguono un trend in costante crescita che vede molte aziende dell’isola e non solo, trovare come loro “naturale” espansione proprio i terreni intorno al Vulcano, a testimonianza del forte appeal di questo angolo di Trinacria. Lo sviluppo del progetto etneo accompagna anche un cambio nella compagine tecnica aziendale, che, dal 2022, ha visto l’arrivo di Emiliano Falsini, enologo consulente artefice non secondario del successo dei vini del Vulcano, firmando molte delle etichette più acclamate dell’areale. Blend a base di Carricante e Minnella maturato per 6 mesi in acciaio, l’Etna Bianco Animalucente 2021 profuma di ginestra, agrumi canditi e tocchi di pietra focaia. In bocca, il sorso è generoso dall’attacco morbido e dallo sviluppo continuo e ben profilato, che si esaurisce in un finale dai richiami ancora agrumati. La famiglia Moretti Cuseri, dalle solide radici toscane, alla “casa madre” Tenuta Sette Ponti situata nell’aretino, affianca anche la bolgherese Orma e la maremmana Poggio ai Lupi.

