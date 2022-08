Antica Fratta, Docg Franciacorta Brut Rosé Essence Rosé 2017

Antica Fratta può essere considerata un’altra “creatura” franciacortina di Franco Ziliani, che alla fine degli anni Settanta del Secolo scorso ne colse tutto il suo potenziale produttivo, oltre alla sua non secondaria bellezza. L’azienda, attualmente con 37 ettari di vigneto - situati attorno alla Villa, nell’omonima località nei pressi di Monticelli Brusati - da cui si ottengono 300.000 bottiglie (divise tra le etichette Essence Brut, Essence Nature, Essence Rosé, Essence Noir e Quintessence), fa parte del gruppo Guido Berlucchi (insieme all’azienda bolgherese di Caccia al Piano). Fiore all’occhiello della tenuta senz’altro le suggestive e antiche cantine ancora oggi a ricoprire un ruolo fondamentale nella produzione. Le gallerie sotterranee scavate nella roccia viva possono accogliere oltre seimila ettolitri di vino e proprio per questo, già dalla metà dell’Ottocento quando l’azienda apparteneva al Cavaliere Luigi Rossetti, si sono guadagnate l’appellativo di “Cantinone”. Affinato per 42 mesi sui lieviti, il Brut Essence Rosé 2017 si presenta di un bel rosa tenue con riflessi che tendono al color salmone, con spuma cremosa e perlage persistente. Al naso, prevalgono i profumi di piccoli frutti di bosco e melograno con accenti di pane appena sfornato, lieviti e spezie. In bocca, il sorso è agile e fragrante, con carbonica ben distribuita e un piacevole ritorno fruttato nel finale lungo e saporito.

