Apollonio, Dop Copertino Rosso Divoto Riserva 2010

Il Divoto Riserva 2010 è un taglio di Negroamaro e Montepulciano su cui l’azienda agricola Apollonio punta non poco e non solo per accrescere il livello qualitativo aziendale, con un rosso da invecchiamento, ma anche per valorizzare la Doc Copertino. Fermentato in legno e successivamente maturato per 24 mesi in barrique e 6 mesi in legno grande, possiede profilo olfattivo di frutta rossa e spezie. In bocca, è vino concentrato e intenso, con un tannino presente ma ben risolto e uno sviluppo avvolgente ed appagante. Chiude con un finale lungo dai ritorni fruttati. La storia della casa vinicola Apollonio è la storia di un’azienda che ha meritato il titolo di “Impresa Storica d’Italia”. Una storia di quattro generazioni, aperta da Noè Apollonio nel1870, che contribuì allo sviluppo del vino salentino, che nei primi decenni del ‘900 era considerato soltanto come taglio per le partite dei vini del Nord Italia. Dagli anni ’70, Apollonio compie il passaggio decisivo, imbottigliando vini con il proprio marchio. Oggi è il turno di Marcello e Massimiliano Apollonio che guidano una realtà consistente: 100 ettari di vigneto e una produzione complessiva di 1.700.000 bottiglie. Sempre alla ricerca di una crescente valorizzazione di tutto un territorio, questa cantina della Puglia enoica è ideatrice del “Premio Apollonio”, che ogni anno celebra i pugliesi che si sono distinti nel cinema, nell’arte e nella moda.

