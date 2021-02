Après-sky dal rifugio al divano: con gli impianti di sci chiusi i sapori di montagna arrivano a casa

Bombardino, vin brulè, polenta, spatzle, canederli, pizzoccheri, sciatt, funghi porcini, strudel: sono solo alcune delle specialità tipiche delle nostre montagne alle quali, come per lo sci, gli amanti della neve sono costretti a rinunciare con gli impianti che restano chiusi in una stagione sciistica che a causa della pandemia resta solo un miraggio. Ma come ovunque ormai, anche tra le vette il boom del delivery fa nascere nuove idee: come quella di Deliveroo, che dal rifugio al divano, fa arrivare direttamente a casa i migliori piatti della cucina d’alta quota per non rinunciare almeno al rituale dell’après-sky e delle tradizionali soste gourmet nei rifugi di montagna, consegnandoli direttamente a domicilio a chi abita in città. Selezionati nei menu dei ristoranti di Milano, Roma, Udine, Bergamo, Pavia, Torino, Genova, Como, Piacenza, Firenze, Bologna, Ferrara e Brescia, tra gli altri, l’obbiettivo della piattaforma, questa volta, è “ricreare quell’atmosfera che a molti manca, fantasticando di sentirsi come sulle piste da sci o seduti al sole in un baita di montagna, in una delle tante bellissime località sciistiche italiane”. Dove, aggiungiamo noi, speriamo di tornare presto a gustarle, con la speranza che anche i tantissimi ristoranti di montagna possano tornare alla normalità.

