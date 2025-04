Argentiera, Doc Bolgheri Bianco Scenario 2022

Il nome dell’azienda bolgherese è legato a quello di uno dei suoi principali appezzamenti, “Podere Argentiera”, così chiamato in relazione alla presenza, già in epoca etrusca, di un’area mineraria per l’estrazione di argento. Il complesso rinasce nel 1999 grazie alla famiglia fiorentina Fratini ed oggi la proprietà è in mano all’imprenditore austriaco Stanislaus Turnauer, che l’ha rilevata alla fine del 2015. Argentiera dispone di una superficie vitata di 85 ettari, coltivati in prevalenza con le varietà a bacca rossa internazionali più significative, per una produzione di 480.000 bottiglie. Da sempre Argentiera ha prodotto vini di ineccepibile fattura e personalità mediterranea da vendere, rileggendo i tratti stilistici distintivi che hanno decretato il successo delle etichette bolgheresi: l’entry level rosso Poggio ai Ginepri, il “second vin” Villa Donoratico, il classico Bolgheri Superiore Argentiera, e il Cabernet Franc in purezza Ventaglio. A questi si aggiungono il rosato I Pianali, il Vermentino Eco di Mare e il più recente Bolgheri Bianco Scenario, fermentato e maturato per 9 mesi in ceramica e legno. La versione 2022 possiede bagaglio olfattivo che rimanda ai frutti tropicali e ai fiori di glicine, con tocchi speziati e ferrosi a contrasto. In bocca il sorso è ampio e polposo, dallo sviluppo articolato e continuo, che termina in un finale persistente dai ritorni fruttati e speziati.

(fp)

