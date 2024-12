Argiolas, Doc Nasco di Cagliari Iselis 2023

L’azienda Argiolas, fondata negli anni Trenta da Antonio Argiolas, è una delle cantine più importanti della Sardegna. Situata a Serdiana, vicino a Cagliari, ha rappresentato fin dall'inizio un punto di riferimento per la viticoltura dell’isola. Antonio Argiolas fu tra i primi a intuire l’importanza di migliorare la qualità dei vini, investendo nella modernizzazione dei processi produttivi e valorizzando i vitigni autoctoni dell’isola. Negli anni Ottanta, con l'ingresso dei figli Franco e Giuseppe, l’azienda si orienta verso un ulteriore miglioramento qualitativo, puntando su vitigni tradizionali come Cannonau, Vermentino, Carignano e Monica. Grazie alla collaborazione con l’enologo Giacomo Tachis, Argiolas ha prodotto alcuni dei suoi vini più iconici, come il Turriga, un rosso complesso che ha portato la cantina a farsi conoscere a livello internazionale. Guidata dalla terza generazione, Argiolas continua a essere un simbolo di eccellenza sarda, con un impegno costante verso la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo locale. L’Iselis Nasco 2023 nasce con una fermentazione in parte in acciaio e in parte in piccoli fusti di rovere, affinamento sulle fecce fini e poi in bottiglia. Dorato all’esame visivo, si mostra al naso con sentori di pesca ed albicocca, cenni di miele e papaya e note di pepe. Al gusto ha sapore spiccato, freschezza godibile ed una bella persistenza gustativa.

(Leonardo Romanelli)

