Argiolas, Doc Vermentino di Sardegna Is 2018

Un grande classico, una delle etichette che meglio identifica la Sardegna enoica. Mediterraneo nella sua essenza, il Vermentino prodotto nell’isola dei Nuraghi è una tipologia in crescita, delle cui potenzialità forse ancora non sono stati decifrati tutti i suoi segreti. La declinazione di Argiolas, ovvero l’Is, è vinificato e maturato in acciaio. La versione 2018 profuma di frutta esotica, fiori di zagara, miele ed agrumi. In bocca, una bella nota salina ne accresce l’agilità di beva, con un sorso succoso e invitante, dal finale leggermente ammandorlato. Argiolas rappresenta un punto di riferimento per il vino sardo, capace di solcare i confini dell’isola per ritagliarsi un prestigio internazionale, è tuttavia prima di tutto una grande famiglia. Ed oggi a guidare la cantina, la terza generazione, Valentina con il marito Elia Onnis, Francesca e Antonio. Ma Argiolas ha saputo, oltre che conservare questa identità, svolgere un ruolo fondamentale per la Sardegna enoica, mettendo al primo posto l’obbiettivo della qualità. Difficile, anche per l’appassionato più distratto, non conoscere o non aver provato una bottiglia a firma Argiolas. La svolta commerciale arriva nel 1991, ma il lavoro più importante, quello nei vigneti, possiede una storia ben più lunga, cominciata oltre ottanta anni fa. Oggi l’azienda conta su 230 ettari vitati e 2.200.000 bottiglie prodotte complessivamente di media.

Copyright © 2000/2020