Arnaldo Caprai, Docg Montefalco Sagrantino Collepiano 2018

Del Sagrantino esistono tracce antichissime, risalenti potenzialmente all'epoca romana. Il suo destino fu poi legato al lavoro del clero che si occupò di farlo arrivare sull'altare per la messa. Testimonianze certe sono riconducibili al 1500, ma il riconoscimento ufficiale parte con l'ultimo secolo e mezzo del '900, quando si descrisse ampelograficamente e si posero le basi per vinificarlo anche secco, non solo in forma passita. Del 1979 arriva la Doc e dagli anni Novanta inizia un lavoro certosino per la sua valorizzazione e miglioramento qualitativo. Innesti da piante madri antiche, impianti sperimentali per mapparne caratteristiche fenologiche, micro-vinificazioni, semenzali e poi zonazioni per legare i cloni ai giusti terreni: questi i passi complessi di parecchi attori, compresa l'azienda Caprai - cuore pulsante del percorso, che l'ha portata anche a registrare tre cloni aziendali, fra cui il “Collepiano”, origine di una delle sue migliori interpretazioni di Montafalco Sagrantino. L'annata 2018 è un tuffo tridimensionale nell'oscurità a partire dal goudron; poi mora e mirtilli, ciliegie sotto spirito, cioccolato fondente, liquirizia e cannella, chinotto, alloro e rosmarino, fiori rossi macerati. La bocca parte calda e dolce, ma a metà sorso entra in gioco il tannino, accompagnato dalla sapidità e una certa freschezza, che portano ad una chiusura calda e amaricante, saporita di sanguinella, ciliegia e alloro.

(ns)

