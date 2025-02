Arte e diritti umani si intrecciano nelle tazzine della nuova illy Art Collection “Genesi”

Arte e diritti umani si intrecciano, generando storie femminili nuove e potenti, alimentando il dibattito sulla condizione della donna nel mondo, firmate dall’italiana Monica Bonvicini, da Binta Diaw, italiana di origine senegalese, della siriana Simone Fattal e dell’iraniana Shirin Neshat, sulla tela inedita dell’ormai iconica tazzina. Ecco “Genesi”, la nuova illy Art Collection, che vede protagoniste quattro artiste straordinarie nel nuovo progetto multisensoriale volto a riflettere attorno ad una delle più urgenti questioni culturali e sociali, riportando la propria esperienza di donne in differenti contesti geografici e sociali e facendosi così portavoce della condizione femminile nel mondo, per illycaffè, il brand globale di caffè conosciuto per la qualità sostenibile, ma anche per il legame privilegiato con il mondo dell’arte contemporanea. E che, fino al 23 febbraio, è in mostra a “Frieze” a Los Angeles, tra le più importanti fiere internazionale d’arte contemporanea in Usa e nel mondo.

In particolare, Monica Bonvicini ha creato una serie di tazzine e piattini decorati con un motivo a catena nera disegnato a mano, un motivo ricorrente nelle sue opere che evoca momenti di condivisione e scambio di idee creando un delicato senso di comunità e connessione. Invece, Binta Diaw raffigura sé stessa sulla tazzina rivelando dettagli del suo corpo nudo per celebrare l’importanza delle radici e ricollegarsi al concetto di identità come luogo di appartenenza. Le linee tracciate da Simone Fattal rappresentano la gioia e l’energia con cui ognuno di noi dovrebbe affrontare le scelte quotidiane. L’immagine centrale nella collezione di Shirin Neshat raffigura, infine, due mani intrecciate, simbolo del desiderio innato dell’animo umano di amore e pace.

“Essere presenti a “Frieze Los Angeles” significa celebrare il legame tra arte e caffè e ribadire il nostro impegno verso le questioni sociali, che assumono un significato ancora più profondo in un momento in cui la comunità di Los Angeles sta affrontando i devastanti incendi delle scorse settimane. In illycaffè crediamo che l’arte abbia il potere di connettere culture e persone, trasformandosi in un linguaggio universale capace di sensibilizzare e ispirare”, conclude Cristina Scocchia, ad illycaffè.

