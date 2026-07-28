Uva da tavola, export vicino a 1 miliardo di euro: Puglia leader, boom per la varietà “senza semi”

Un export da record per l’uva da tavola italiana che, nel 2025, segna vendite all’estero pari a 973 milioni di euro. Una fotografia, scattata da Ismea, a “Regina di Puglia” a Noicàttaro, evento nato per promuovere e valorizzare l’uva da tavola che trova nella Puglia uno dei suoi territori più vocati e produttivi. Il risultato delle vendite all’estero, secondo Ismea, si deve alla continuità produttiva dei due poli principali: la Sicilia, tra maggio e giugno, con le prime raccolte che coprono il 39% del mercato e la Puglia con il 55%, leader anche come superfici, che garantisce il prodotto fino all’inizio dell’inverno, concentrato nelle Province di Bari, Taranto e Bat (Barletta, Andria e Trani, ndr). A guidare questa crescita sono le varietà senza semi, sempre più diffuse in Puglia e ricercate dai consumatori.

Secondo l’analista Ismea Mario Schiano Lo Moriello, “questa affezione è molto evidente soprattutto nelle famiglie italiane con ragazzi sotto i 16 anni, la Generazione Alfa e nelle regioni del Nord”. Al momento non ci sono numeri esatti di questa produzione, ma, secondo una stima di un’associazione pugliese, in Puglia la senza seme ha superato quella tradizionale sia come superficie investita sia come quantità prodotta.

A “Regina di Puglia”, evento voluto dal Comune di Noicàttaro e sostenuta dalla rete “Le Terre dell’Uva”, che comprende anche i Comuni di Rutigliano, Mola di Bari, Casamassima, Castellaneta, Adelfia e Polignano a Mare, hanno partecipato buyer provenienti da 8 Paesi europei e dagli Emirati Arabi, con il debutto di importatori olandesi e svedesi, oltre alle principali catene della Grande Distribuzione Organizzata.

Copyright © 2000/2026