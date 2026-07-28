Mortadella Bologna Igp, corre l’export: nel primo semestre 2026 vendite in aumento del +4,4%

In un contesto economico che continua a mettere alla prova i consumi alimentari, la Mortadella Bologna Igp conferma il proprio ruolo di prodotto capace di resistere alle incertezze del mercato e di consolidare la propria presenza sia in Italia sia all’estero: i dati del primo semestre 2026 evidenziano una crescita diffusa di tutti i principali indicatori, rafforzando il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni dal comparto. La produzione ha superato i 19,6 milioni di chilogrammi, registrando un incremento del +2,9% sullo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le vendite sono aumentate del +4,4%. A contribuire in modo significativo al risultato è stato il segmento dell’affettato in vaschetta, che continua a conquistare il favore dei consumatori e mette a segno un progresso del +10,1%.

A livello geografico, il mercato domestico si conferma ancora centrale, assorbendo il 72,2% delle vendite complessive della Mortadella Bologna Igp, mentre il restante 27,8% è destinato ai mercati esteri, suddivisi tra Paesi dell’Unione europea (25,3%) e aree extra Ue (2,5%). In Italia, la distribuzione delle vendite evidenzia il ruolo predominante del normal trade, che rappresenta il 53,6% del totale. Un risultato sostenuto anche dalla capacità delle aziende del comparto di aggiornare costantemente la propria offerta, affiancando ai prodotti tradizionali le novità richieste dal mercato. Seguono la grande distribuzione organizzata (27,6%) e il canale discount (18,7%), a testimonianza di una presenza capillare e diversificata sul territorio nazionale.

Il vero motore della crescita resta tuttavia l’export, salito del 19,4% fino a rappresentare il 27,8% delle vendite complessive della Mortadella Bologna Igp. Tra i mercati internazionali si conferma protagonista la Francia, primo Paese di destinazione per volumi esportati, con una crescita vicina al +22%, seguita dalla Germania che registra un incremento del +38,5%. Risultati positivi arrivano anche da Spagna, Belgio e Regno Unito, dove le attività promozionali del Consorzio continuano a sostenere la domanda. Non meno rilevante il contributo dei mercati emergenti, con la Polonia in crescita del +35,5% e la Repubblica Ceca che segna un significativo +67,2%, a testimonianza delle ampie prospettive di espansione internazionale per uno dei simboli più riconoscibili della salumeria italiana. “Dopo gli ottimi risultati del 2025, siamo particolarmente soddisfatti di vedere confermata anche nel primo semestre 2026 la crescita della Mortadella Bologna Igp. Se, da una parte, il mercato italiano vive un momento di riflessione, è soprattutto l’export a rappresentare il principale motore di sviluppo, con incrementi a doppia cifra nei nostri principali mercati europei.

Questi risultati assumono un valore ancora maggiore in un contesto caratterizzato da consumi alimentari sostanzialmente stabili, confermando la capacità della Mortadella Bologna Igp di rafforzare la propria competitività sia in Italia sia all’estero”, dichiara il presidente del Consorzio, Guido Veroni.

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