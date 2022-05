Associazione San Casciano Classico: una bottiglia ad hoc per identificare meglio il territorio

Per il Chianti Classico, su base volontaria, la utilizzeranno solo i produttori del Comune di San Casciano in Val di Pesa da ottobre 2022. A WineNews, racconta il progetto presidente dell’Associazione San Casciano Classico, Antonio Nunzi Conti, insieme al produttore Duccio Corsini di Villa Le Corti (una delle 26 cantine dell’associazione, con realtà, tra le altre, come Castello di Gabbiano, Cigliano di Sopra, Fattoria Poggiopiano, Il Palagio e Marchesi Antinori).

