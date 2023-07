Assuli, Doc Sicilia Perricone Rosato Fiordispina 2022

È da oltre dieci anni che la famiglia Caruso studia il suo Perricone, piantato nell’appezzamento di vigna più ampio dell’azienda (quello di Carcitella, dove ha sede anche la cantina: 65 ettari a 130 metri di altezza sulle colline di Mazara del Vallo a Trapani, su suolo argilloso con buona dotazione minerale). Il Perricone era molto diffuso nella zona di Palermo e Trapani, ma fu spazzato via dalla fillossera e sostituito da altri vitigni. Riscoperto ultimamente, ha dimostrato di avere il carattere (decisamente tannico) per diventare un vino di qualità, anche perché capace - come tanti vitigni autoctoni - di riflettere le caratteristiche pedo-climatiche che lo circondano. Assuli, a partire dal 2016, ha imbottigliato via via un progetto che prevede l’interpretazione del Perricone in 3 versioni: vinificata in legno, in acciaio e in rosa. Quest’ultimo, il Fiordispina (che affina qualche mese in acciaio sulle sue fecce fini), è una novità 2023 e contiene in sé sia la struttura tannica del Perricone e la densità salmastra, che la fresca leggerezza dei rosati, profumata di uva spina, foglie di fico e melone. Tanta ambivalenza al sorso è celebrata anche dal nome dell’etichetta, che si ispira al personaggio dell’Orlando Furioso: donna che s’innamora per sbaglio di una soldatessa (Bradamante, sorella di Ricciardetto) perché la scambia per un uomo, trovandosi a combattere contro un amore impossibile da vivere.

(ns)

Copyright © 2000/2023