Autenticità, contatto con le comunità locali e relax: nel 2026 crescono gli scambi casa (+27%) 

Niente più fughe frenetiche verso mete sovraffollate: la vera tendenza dell'estate 2026 è il ritorno all’essenza del viaggio, alla ricerca di autenticità, aria fresca e ritmi rilassati a contatto con la natura e le comunità locali. A confermarlo è HomeExchange, la più grande community al mondo per lo scambio casa, che registra numeri da record per i mesi estivi in Italia: sono oltre 12.900 gli scambi già pianificati (+27% sullo scorso anno), con più di 239.300 pernottamenti previsti e l’arrivo stimato di oltre 39.100 ospiti. Se le grandi capitali d’arte continuano ad esercitare il loro fascino, l’estate porta con sé una voglia irresistibile di altitudine, escursioni e turismo verde. Quest’anno gli “exchangers” premiano, in modo particolare, i grandi classici alpini e il turismo d’alta quota nel Nord Italia, che si conferma la vera certezza per gli amanti della montagna. A guidare la classifica della crescita per il turismo montano sono tre regioni chiave del Settentrione: la Valle d’Aosta, che fa registrare un ottimo +47% di scambi rispetto all’estate scorsa, seguita dal Trentino-Alto Adige (+40%) e dalla Lombardia (+27%). A brevissima distanza si posiziona anche il Piemonte (+26%), confermando un trend solido, costante e diffuso lungo tutta la catena alpina. In generale, risparmiando sul costo dell’alloggio, i turisti destinano gran parte del budget alle attività locali: l’84% va al ristorante, anche perchè la scoperta dei cibi e dei piatti del luogo rimane una delle principali motivazioni di viaggio.

Una menzione speciale va al Veneto (+44%): la regione continua a registrare la maggior parte del proprio flusso turistico concentrato nelle principali città d’arte della pianura e della laguna, prime fra tutte le ambite Venezia e Padova. Tuttavia, il turismo montano legato alle magnifiche Dolomiti sta contribuendo a far risaltare la regione quest’estate, con un aumento del 44% del flusso turistico previsto in tutta la provincia rispetto all’estate del 2025. Andando a guardare la classifica delle località montane più gettonate sulla piattaforma, il podio italiano dell’estate 2026 vede trionfare proprio il Trentino-Alto Adige (con Bolzano) e la Valle d’Aosta, con i centri di Pré-Saint-Didier e Ayas. Il caso della Valle d’Aosta è emblematico del forte orientamento montano della stagione: celebri stazioni ai piedi del Monte Bianco e del Monte Rosa come Pré-Saint-Didier e Ayas superano per volume di scambi persino il capoluogo regionale, Aosta. Nel resto d’Italia, ottime performance alpine si registrano anche a Cuneo, in Piemonte, e Trento.

In un momento storico in cui la tutela della biodiversità e la fragilità dei territori montani sono al centro del dibattito, lo scambio casa si propone come un modello a impatto ambientale notevolmente inferiore a quello di un affitto tradizionale: non richiede la costruzione di nuove strutture né l’ampliamento di posti letto che cementificano le valli, ma valorizza le abitazioni dei residenti, ottimizzando risorse già esistenti. A confermare il valore di questo modello per i territori sono anche i dati dell’ultima indagine condotta da HomeExchange sui viaggiatori in Italia: azzerando il costo dell’alloggio, la spesa dei turisti si sposta direttamente sulle comunità che li ospitano, con un budget medio speso in loco di circa 850 euro per gruppo di viaggiatori. Il 95% degli exchangers dichiara infatti di aver destinato un budget superiore alle attività sul posto, sostenendo, in primis, i negozi di vicinato (89%), la ristorazione locale (84%) e le attrazioni culturali (74%). Inoltre, l’88% degli ospiti ha esplorato mete fuori dai tradizionali circuiti di massa grazie alle raccomandazioni dei proprietari. Un approccio virtuoso che si riflette anche sulla mobilità e sui tempi del viaggio: oltre la metà dei soci (51%) raggiunge l’Italia senza volare ma utilizzando auto o treno, il 68% ricorre ai trasporti pubblici in loco e il 53% prolunga la durata della propria vacanza rispetto a quanto avrebbe fatto con un soggiorno tradizionale.

“L'obiettivo di HomeExchange è continuare a democratizzare la pratica dello scambio casa, fondata sulla condivisione delle risorse, valorizzando al contempo il viaggio locale, a ritmo lento e focalizzato sul ritorno all’essenziale della vacanza - dichiara Emmanuel Arnaud, co-fondatore HomeExchange - il turismo ha bisogno di reinventarsi e crediamo che la nostra realtà abbia un ruolo cruciale nell’offrire un’alternativa vitale alle sistemazioni di viaggio tradizionali, a favore di un turismo più umano, circolare e rispettoso dei nostri territori naturali”.

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