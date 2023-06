Autoctoni, zonazione, valorizzazione, Climate Change: il vino (senza filtri) secondo Michel Rolland

Ci sono personalità del mondo del vino italiano ed internazionale, con le quali WineNews si confronta spesso, in incontri sempre ricchi di stimoli, spunti e riflessioni. Tra questi, c’è Michel Rolland, l’enologo più influente della nostra epoca, maestro del taglio bordolese, con la firma e la consulenza su vini mito di Toscana come Masseto e Ornellaia, Biserno e Lodovico, e da qualche anno sul Sagrantino di Caprai, in Umbria. Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, Rolland ha influenzato il modo di fare vino in tutto il mondo.

Copyright © 2000/2023