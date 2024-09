Ayala, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Collection N°16 2016

Lo Champagne Ayala Collection N°16 è il quarto capitolo della serie “Collection”, che segue la N°8, lanciato nel 2017, la N°7 nel 2020 e la N°14 nel 2022. La serie “Collection Térroir” è una collezione di cuvée in quantità limitata, ottenuta da terroir particolarmente significativi e messa in evidenza da millesimi selezionati. La Collection N°16 2016 è ottenuta per metà da Chardonnay e per la restante parte da Pinot Blanc, Arbane, Petit Meslier, varietà appartenenti a quelle più arcaiche utilizzate nella Champagne, allevati nei vigneti Grand e Premier Crus della Côte des Blancs e della Montagne de Reims: Aÿ, Avenay, Chouilly, Cramant, Cuis, Oger, maturando sui suoi lieviti per 6 anni. I suoi profumi molto definiti rimandano all’albicocca, al melone, agli agrumi canditi e alle fragole, con tocchi tostati e di pan pepato. In bocca il sorso è morbido e avvolgente, fragrante e sapido, ben supportato da un’effervescenza fine e persistente, concludendosi con un lungo finale delicatamente salino e dal ritorno agrumato. Fondata nel 1860 da Edmond de Ayala, la Maison indipendente con sede ad Aÿ, è pioniera nella realizzazione di vini a basso dosaggio, privilegiando nelle proprie cuvée lo Chardonnay. Ayala è stata una dei membri fondatori del Syndicat des Grandes Marques de Champagne nel 1882, lanciando il “dry style” per i vini dell’areale. La Maison fa parte del Gruppo Bollinger dal gennaio 2005.

