Azelia, Docg Barolo Bricco Fiasco® 2020

L’azienda agricola Azelia, situata a Castiglione Falletto, è la realtà produttiva di Luigi Scavino e del figlio Lorenzo e conta su 16 ettari coltivati a vigneto - dove dimorano anche ceppi di Nebbiolo impiantati negli anni Quaranta del secolo scorso dal nonno Lorenzo - per una produzione di 85.000 bottiglie. Lo stile aziendale, che coniuga la finezza del Nebbiolo con la ricerca della sua potenza, è determinato da un rigoroso lavoro in vigna ed estrazioni generose in cantina, dove si usano legni di varie dimensioni. A tutto questo si aggiunge il ruolo fondamentale svolto dai principali appezzamenti di proprietà, evidentemente significativo per l’espressività delle etichette aziendali, che poggiano sulle classiche denominazioni dell’areale di Langa. A Serralunga con i Cru: San Rocco, Margheria, Voghera Brea e Cerretta, a cui si aggiunge il Bricco Fiasco (Castiglione Falletto), senza dimenticare il vigneto Oriolo di Montelupo Albese, da cui sono ricavate le uve per il Dolcetto. Il Barolo Bricco Fiasco 2020, prodotto fin dal 1978, matura per 24 mesi in legno grande. Austero e nitido al naso, propone rimandi viole, ai frutti scuri, alla macchia mediterranea e alla china, con tocchi di spezie e grafite a chiudere il cerchio. Teso ed articolato il sorso, dai tannini fitti e vitali che si fondano con un frutto polposo. Saporito e persistente il finale, dai ritorni speziati e fruttati.

