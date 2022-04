Azelia, Docg Barolo San Rocco 2018

Azelia, situata a Castiglione Falletto, è l’azienda di Luigi Scavino e del figlio Lorenzo, che rappresenta la quinta generazione di questa famiglia di vignaioli, e conta su 16 ettari coltivati a vigneto, per una produzione di 80.000 bottiglie. Lo stile aziendale coniuga la finezza varietale del Nebbiolo con la ricerca della potenza e della concentrazione del vitigno, derivata da un rigoroso lavoro di diradamento in vigna, che accompagna in cantina estrazioni significative e maturazioni in legni di varie dimensioni. A tutto questo si aggiunge il ruolo svolto dai principali appezzamenti di proprietà, evidentemente molto importante per l’espressività delle etichette aziendali. Azelia mette insieme i “single vineyard” di Serralunga: San Rocco, Margheria, Voghera Brea e Ceretta, l’ultimo arrivato, a cui si aggiunge il Bricco Fiasco (Castiglione Falletto), senza dimenticare il vigneto Oriolo di Montelupo Albese, da cui sono ricavate le uve per il Dolcetto d’Alba. Il Barolo San Rocco 2018, affinato per 24 mesi in legno grande, coniuga austerità e potenza fin dal suo profilo aromatico caratterizzato da intensi aromi di ciliegia, ribes, mirtillo e erbe aromatiche, ben integrati ad una base di liquirizia e tocchi speziati. In bocca, l’articolazione tannica è fitta ed incisiva e marca un sorso cremoso e continuo, di solida persistenza, che si congeda con un finale dai ritorni fruttati e balsamici.

(fp)

