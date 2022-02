“Azione contro la Fame”: maratona solidale per fronteggiare l’emergenza alimentare causata dal Covid

Una “maratona solidale” per fronteggiare l’emergenza alimentare causata dal Covid-19 in Italia: è l’iniziativa lanciata, dal 7 al 13 febbraio, grazie alla collaborazione con le principali compagnie telefoniche e di Rai per il Sociale, per sostenere con Sms o chiamata da rete fissa al 45590 “Dall’emergenza all’autonomia”, un intervento promosso da “Azione contro la Fame” per frenare la propagazione di una “pandemia silenziosa”, l’insicurezza alimentare, che mette in ginocchio le persone e le famiglie più vulnerabili del Paese.

Uomini, donne e bambini che facevano già i conti con la difficile congiuntura economica e che, negli ultimi anni, hanno pure dovuto subire gli effetti del Coronavirus sulla propria capacità di generare reddito (secondo i più recenti dati Istat, sono 5,6 milioni le persone che vivono una condizione di povertà assoluta in Italia, 1,3 milioni sono bambini).

Obbiettivo del progetto è quello di condurre i beneficiari da una concreta difficoltà di accesso al cibo ad una sana alimentazione e alla piena autosufficienza, attraverso un sostegno alla spesa per l’acquisto di cibo e beni di prima necessità, un’educazione alimentare per indirizzare i beneficiari verso una dieta sana e bilanciata che favorisca la salute e il benessere del nucleo familiare, ed un’attività di formazione finalizzata allo sviluppo delle competenze personali, sociali e professionali per favorire l’occupabilità e costruire la sicurezza alimentare nel lungo periodo, secondo un modello testato in Spagna, Palestina, Georgia e in diversi Paesi dell’America Latina, ricevendo diversi riconoscimenti, tra cui il Premio “RegioStar” dall’Unione Europea, come buona pratica per promuovere una crescita inclusiva. L’intervento, nella sua prima fase, coinvolgerà 50 famiglie vulnerabili della periferia di Milano.

