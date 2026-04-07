“Bacco e Minerva” 2026, il miglior Istituto Agrario italiano è il “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno

Una competizione che unisce saperi e pratiche, ma anche una vetrina di spicco per gli studenti delle più prestigiose scuole agrarie d’Italia che saranno il futuro dell’agricoltura italiana. Va in archivio “Bacco e Minerva” n. 23, il Concorso enologico e oleicolo riservato agli istituti tecnici e professionali agrari italiani, andato in scena in un “tempio” della formazione e della ricerca applicata all’agricoltura e alla viticoltura, la Fondazione Edmund Mach (Fem) di San Michele all’Adige (campione in carica e quindi organizzatore dell’edizione 2026). Una kermesse con 40 scuole da tutta Italia, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che “valorizza l’eccellenza didattica, unendo la pratica vitivinicola (Bacco) alla sapienza scientifica (Minerva), attraverso la sfida di 122 vini e 17 oli prodotti dalle scuole”. Vincitore assoluto dell’edizione 2026 è stato l’Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno, che ha ottenuto il massimo riconoscimento mettendosi in luce con il vino Marche Igt Cabernet Sauvignon biologico annata 2024, prodotto e vinificato nella cantina didattica dell’Istituto, e che ospiterà, nel 2027, l’edizione n. 24 del concorso.

Nella tre giorni, si sono tenuti quattro concorsi alla presenza di 162 rappresentanti, 40 scuole, 122 vini e 17 oli in gara. Questi i numeri della rassegna ospitata, nei giorni scorsi, nel campus della Fondazione Edmund Mach, inaugurata con la cerimonia e il taglio del nastro, nella cantina didattica, della nuova barricaia destinata agli studenti del corso enologico. La competizione si è confermata un’importante occasione di confronto e crescita per le scuole agrarie italiane, valorizzando il lavoro degli studenti e promuovendo qualità e innovazione nelle produzioni agroalimentari.

La rassegna si è articolata in quattro concorsi: “Bacco”, competizione tecnica tra i vini prodotti e imbottigliati dalle aziende agrarie annesse alle scuole, suddivisi in categorie (Doc/Docg, Igt, Spumanti); “Oli Extravergini di Oliva”, che mette a confronto le eccellenze olearie scolastiche, valorizzate attraverso analisi chimiche e Panel test sensoriali per promuovere la biodiversità locale; “Bacco Giovani”, una valutazione parallela dei vini effettuata da 20 studenti partecipanti, al fine di stimolare la loro capacità critica di futuri professionisti del settore; e “Minerva”, il premio per il miglior progetto di ricerca che, per questa edizione, si è focalizzato sul mondo Piwi, varietà resistenti alle malattie fungine e pilastro della sostenibilità ambientale, con 15 elaborati presentati.

Focus - I vincitori, per categoria, del premio “Bacco e Minerva” 2026

Vincitore assoluto: Istituto di Istruzione Superiore “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno

“Premio Minerva” - “Vitigni Piwi”: ricerche di mercato e Prospettive per il futuro del Piemonte”, di Marco Campigotto - Istituto di Istruzione Superiore di Stato Umberto Primo di Alba (Cuneo).

“Premio Olio Evo” - Produzione 2025, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Basile Caramina-Gigante di Locorototndo (Bari).

Vino vincitore “Bacco Giovani” - Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC anno 2022, Istituto d’Istruzione Superiore “Stefani - Bentegodi” di Isola della Scala (Verona)

“Concorso Bacco”, le 4 menzioni: Vini senza aggiunta di solfiti: Lazio Igt rosso “senza solfiti aggiunti” - Solstitium 2025, Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma; Vini Biologici: Marche Igt Cabernet-Sauvignon Bio, Istituto di Istruzione Superiore “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno; Vini Dolci, Passiti e Liquorosi: Passito Igt Umbria anno 2021, Istituto Istruzione Superiore Patrizi Baldelli Cavallotti di Castello (Perugia); Distillati: Brandy Avellino, Istituto Statale di Istruzione Superiore F. De Sanctis - O. D’Agostino - A. Amatucci di Avellino

Vini Bianchi Igt, Vini Varietali e Vini Generici: - Sauvignon 2025, Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Paolino d’Aquileia” di Cividale del Friuli (Udine)

Vini Bianchi Doc e Docg: Fiano di Avellino Docg 2025, Istituto Statale di Istruzione Superiore F. De Sanctis - O. D’Agostino - A. Amatucci di Avellino

Vini Rossi Igt, Vini Varietali e Vini Generici: Leone XIV anno 2024, Istituto di Istruzione Superiore R. Lotti - Umberto I di Andria (Barletta)

Vini Rossi Doc e Docg: Lucene Montepulciano d’Abruzzo Dop anno 2020, Istituto Omnicomprensivo Cosimo Ridolfi di Scerni (Chieti)

Vini Rosati Igt, Vini Varietali e Vini Generici: Aleatico Rosato Valle d’Itria Igp anno 2025, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Basile Caramia - Francesco Gigante” di Locorotondo (Bari)

Vini Spumanti: Brut Spumante Metodo Classico - Vsq - Rosè anno 2022, Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I” di Alba (Cuneo)

Vini da Varietà Resistenti o Piwi: Donauriesling anno 2025, Fachoberschule für Landwirtschaft “Pankraz Pernter” Auer - Istituto Tecnico Agrario “Pankraz Pernter” di Ora (Bolzano).

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