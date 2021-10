Bacio delle Luna, Docg Prosecco Extra Dry Edizione Limitata Collezione Anniversario 2020

Dalla cantina Bacio della Luna, che si trova a Vidor, in provincia di Treviso, ma che può contare su 25 ettari a vigneto nella zona a Docg del Prosecco, esce lo spumante omonimo che con il millesimo 2020 ha festeggiato il suo decimo anniversario. Una festa di fine settembre, che ha trovato a all’Hotel Danieli di Venezia la sua location esclusiva e dove è stato presentato il Valdobbiadene Edizione Limitata Collezione Anniversario 2020. Un vino dal perlage fine e continuo, che possiede profumi di fiori e frutta bianca con tocchi di crosta di pane e lievito. In bocca, il sorso è subito fragrante, cremoso e continuo, terminando con un finale lungo e tendenzialmente sapido. Schenk Italian Wineries è senz’altro da annoverarsi tra i giganti dell’Europa enoica, con più di 55 milioni di bottiglie prodotte in media. Il Gruppo a capitale svizzero, con alle spalle oltre un secolo di storia, rappresenta anche una delle più grandi realtà europee del vino in termini economici, con un fatturato di 600 milioni di euro. L'apporto del Vigneto Italia è decisivo per sorreggere tali numeri stellari, ed infatti, è proprio nel Bel Paese che si concentra il core business di Schenk. Nell’articolato portafoglio aziendale del colosso svizzero, oltre alle aziende Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige, una miriade di marchi che spaziano praticamente in ogni zona enoica nazionale, dalla Puglia al Piemonte.

