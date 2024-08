Baglio di Pianetto, Doc Sicilia Bianco Viafrancia 2022

Dietro alle montagne che cingono la Conca d’Oro di Palermo si trova il Lago di Piana degli Albanesi, bacino artificiale che sostiene tutta l’agricoltura della zona palermitana (e, inutile dire, in preoccupante deficit in questo ultimo anno di siccità siciliana). Altezze da alta collina e forti escursioni termiche invitano alla coltivazione della vite e infatti, proprio qui a Santa Caterina di Gela, Florence e Paolo Marzotto hanno fondato Baglio di Pianetto nel 1997. Quest’anno la gestione è passata alla terza generazione della famiglia con Grégoire Desforges, che ha deciso di concentrare la produzione aziendale sulle vigne di Contrada Pianetto e Piana degli Albanesi, spingendosi con nuove parcelle vitate fino a 900 metri di altitudine. Meno quantità, quindi, ma più qualità è l’obiettivo che si è prefissato questo nuovo corso, forte della gestione biologica del vigneto, di accorgimenti per ridurre le azioni meccaniche e dell’uso di tecnologie all’avanguardia.. La linea Viafrancia è composta da tre etichette: il rosato da uve Syrah, il rosso composto da Nero d’Avola e Syrah, e infine questo Bianco, un assemblaggio di Grillo, Inzolia e Viognier, che sostano prima per almeno 9 mesi sulle rispettive fecce fini. La versione 2022 è teso ma leggiadro, chiarissimo negli aromi di albedo, melone bianco, fiori di acacia e biancospino, e dissetante in bocca, dov’è asprigno ed erbaceo, leggermente sapido e agrumato in chiusura.

(ns)

