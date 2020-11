Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Syrah Syraco 2017

Il Syraco, il cui nome rimanda all’antico epiteto del vento caldo del sud che soffia su Siracusa, è un Syrah in purezza, affinato in barrique per 12 mesi. Cogliendo tutte le potenzialità di questa varietà mediterranea, la versione 2017 possiede un bagaglio aromatico di frutti rossi maturi ed erbe aromatiche, solcati da cenni balsamici e leggeri tocchi pepati. In bocca, il sorso è dolce e avvolgente con l’articolata struttura tannica a scorrere intensa, fino ad un finale serrato e affumicato. Nato nel 1997 dall'intuizione di Paolo Marzotto, recentemente scomparso, Baglio di Pianetto, il cui “quartier generale” si trova a Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, è la sintesi di un’impresa vitivinicola dislocata in diverse aree della Sicilia, tutte in zone abbastanza fresche, quasi montane a volte, ad altitudini elevate o nei pressi del mare; possiede poi vigne a Baroni, nel Comune di Pachino e a Pianetto, nella zona della Doc Monreale. Un solido e variegato patrimonio vitato per una superficie complessiva di 104 ettari a biologico, che danno in media complessivamente 550.000 bottiglie. Una produzione che interpreta la ricchezza della Trinacria enoica, mettendo in bottiglia un vero e proprio mosaico, composto da molte tessere. Del reato, la Sicilia si può considerare una specie di “continente” del vino, ad incarnare mille sfaccettature e altrettante sensazioni, ancora non del tutto svelate.

