Banfi, Docg Brunello di Montalcino Poggio all’Oro Riserva 2016

L’annata 2016 è l’ultima proposta di Poggio all’Oro, gioiello della famiglia Banfi, un Brunello Riserva prodotto esclusivamente nelle grandi annate con uve selezionate del vigneto che gli dà il nome, nel versante sud del Comune di Montalcino dove il Sangiovese trova le sue condizioni ideali per crescere. Per questo Brunello d’autore, assieme ad altri nove fratelli di precedenti annate, compresa la prima del 1985, è stata organizzata una verticale “storica” presso la sede della Fondazione Italiana Sommelier che ha visto illustrare le caratteristiche del vino da parte del presidente Banfi, Rodolfo Maralli, dalla proprietaria e ad dell’ azienda Cristina Mariani-May, dall’enologo Fis Paolo Lauciani e dal winemaker della cantina Gabriele Pazzaglia. La macerazione si svolge a temperatura controllata in tini combinati in acciaio e legno Horizon ed è protratta per 12-14 giorni. Maturato in barriques 2 anni e mezzo, prima dell’emissione sul mercato il vino si affina in bottiglia per almeno 12-18 mesi. Nel bicchiere presenta un colore rosso rubino intenso, con riflessi granati che subentrano dopo un lungo invecchiamento. Il profumo è intenso, avvolgente, fruttato e speziato con sentori di tabacco e cioccolato. Al palato offre un sapore pieno, austero, vellutato e giustamente tannico. È un vino dal grande potenziale di invecchiamento. Si sposa benissimo a carni rosse, cacciagione e formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

